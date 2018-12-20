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«Мне уже что 15, что 30 сантиметров»: Лолита откровенно о необратимых изменениях в организме 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Про Лолиту говорят, что она без комплексов. Мол, за словом в карман не лезет и всегда может остроумно ответить. Но самый большой плюс Лолиты — в ее огромной самоиронии. Она умеет и любит посмеяться над собой, сразу обезоруживая других.
На вручении премии "Высшая лига", учрежденной "Новым радио", Лолита была на высоте. Маленькое черное платье, дорогой макияж и укладка. И выглядела она лучше иных молодых участников церемонии.
Ведущая премии — звезда Instagram и видеоблогер Анастасия Ивлеева — рассыпалась в комплиментах. "Уважаемая, потрясающая, смелая" — нахваливала она Лолиту, стоя на огромных каблуках. Но черт ее дернул сказать про это: "Я думаю, что до моих 15 сантиметров вы уже разносили тут…"
Но Лолита, услышав, про сантиметры, оживилась, не дала закончить фразы и заявила: "Блин, у меня просто климакс, поэтому мне что уже что 15, что 30 сантиметров".
В ноябре, напомним, певице исполнилось 55 лет. А в 45-50 лет у женщины, как говорят врачи, наступает менопауза (климакс) — естественный процесс старения, характеризующийся угасанием детородной функции. При достижении этого возраста тело каждой женщины претерпевает кардинальные необратимые изменения, характер и продолжительность которых зависят от многих факторов. Постепенно останавливается работа яичников, появляются глубокие морщины, увеличивается масса тела, волосы на голове редеют и седеют.
Что же касается сантиметров, на которые отреагировала Лолита… Действительно, снижение полового влечения — неизбежный признак менопаузы, происходящий вследствие гормональных сбоев, психологических причин. Просто женщина перестает чувствовать себя молодой и сексуальной, все больше зацикливается на проблемах.
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