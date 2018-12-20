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Джастин Бибер и его жена стали персонажами «Симпсонов» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
С тех пор, как Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально стали мужем и женой, интерес поклонников к паре вырос многократно. Общественность обсуждает каждый шаг знаменитого поп-певца и дочери Стивена Болдуина, не забывая посудачить об отношениях Джастина с его бывшей возлюбленной Селеной Гомес.
Недавно звездной парой заинтересовался итальянский художник Стефано Монда. Талантливый автор прославился своими рисунками, на которых знаменитости изображены в виде персонажей мультфильма «Симпсоны». На страничке Стефано в Instagram можно увидеть известных футболистов с их женами, красавиц-моделей и даже Кару Делевинь, теперь очередь дошла до Бибера и его супруги. На картинке итальянца певец держит за руку возлюбленную, а на заднем плане за парой наблюдает семейство Симпсонов в полном составе.
Творение Стефано отметил и сам Бибер. Всего за сутки после того, как артист разместил изображение в собственном блоге, его пост набрал почти семь миллионов «лайков». Пользователи соцсети пришли в восторг от необычного рисунка и отметили, что Джастин и Хейли получились очень похожими на себя настоящих.
@justinbieber
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Женский форум
Звёзды , Стивен Болдуин , Джастин Бибер , Кара Делевинь
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