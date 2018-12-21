Игорь Николаев продемонстрировал архивное фото Аллы Пугачевой из Японии

Музыкант Игорь Николаев опубликовал в сети редкий архивный кадр примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой . Фотография, которой в минувший четверг поделился артист, была сделана 31 год назад.

Снимок был сделан в Японии. На фото можно увидеть, что Пугачева и Николаев одеты невероятно модно для 80-х годов прошлого века. На Алле Борисовне синие лосины и широкая толстовка зеленого цвета. Игорь позирует в белых брюках и модной рубашке с цветным принтом.