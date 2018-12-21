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Игорь Николаев продемонстрировал архивное фото Аллы Пугачевой из Японии 

Аргументы Недели + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Музыкант Игорь Николаев опубликовал в сети редкий архивный кадр примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Фотография, которой в минувший четверг поделился артист, была сделана 31 год назад.
Снимок был сделан в Японии. На фото можно увидеть, что Пугачева и Николаев одеты невероятно модно для 80-х годов прошлого века. На Алле Борисовне синие лосины и широкая толстовка зеленого цвета. Игорь позирует в белых брюках и модной рубашке с цветным принтом.
Многие отметили, что пышные прически Пугачевой и Николаева почти идентичны, а также обратили внимание на стройные ноги примадонны.
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