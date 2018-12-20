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Киркоров рассказал, на чем привык экономить 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный певец Филипп Киркоров признался, что привык экономить на отдыхе. При этом он имеет в виду вовсе не деньги, а время. Музыканту все время кажется, что если он куда-то уедет отдыхать, то пропустит что-то очень важное и интересное. Киркоров признается, что время, к сожалению, течет очень быстро. Музыкант часто стоит перед выбором, поехать отдохнуть или, к примеру, записать новый клип или альбом. Он всегда выбирает в таком случае работу. Певец признался, что в своей жизни он слишком много времени уделил работе, мало что оставив для радости жизни.
Киркоров отметил, что он очень сильно изменился с появлением детей. Он понял, что делу все-таки не время, а час. Он уверен, что детям никто не заменит общение с родителями. Разговоры с близкими для них очень важны и родители должны, как можно больше времени проводить со своими чадами.
Для Киркорова дети стали настоящей отдушиной. Он ценит каждую минуту, которую провел с ними дома. Певец отмечает, что в январе он всегда все время проводит с детьми. Также он берет их летом на свои гастроли, где в перерывах между выступлениями старается также, как можно больше с ними общаться, сообщает портал woman.ru.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Woman.ru
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