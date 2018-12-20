Селебрити, оконфузившиеся на публике

С каждым из нас случаются казусы, которые хочется побыстрее забыть. Сделать это куда сложнее, если конфуз попал на фото или видео. Ну и если в такой ситуации оказалась звезды, да ещё и в публичном месте, то её ещё долго будут преследовать воспоминания о неприятном моменте.

1. Актриса Дженнифер Лоуренс — любительница падать на торжествах. В 2013 году она, поднимаясь на сцену, чтобы получить «Оскар», упала на ступеньках, а в следующем году, запутавшись в платье, свалилась прямо на красной дорожке, попутно чуть не уронив шедшую впереди даму.

2. Мадонна — едва ли не самая знаменитая певица современности. В 2015 году на концерте она прямо во время песни поцеловала рэпера Дрейка. Его гримаса ярко продемонстрировала, что поцелуй ему не понравился.

3. Леди Гага — девушка фантастически популярная, но, похоже, ей не даёт покоя маленький рост. Именно поэтому она постоянно носит каблуки. И именно каблуки не раз выставляли её в глупом виде: в сети гуляет масса записей, где певица падает на сцене во время концертов и шоу.

Смотрите ролик и узнайте, как звёзды неудачно пытаются скрыть факт использования фонограммы.