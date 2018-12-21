Лобода села на идеальный шпагат в воздухе

Певица Светлана Лобода совсем недавно перенесла операцию на почках.

Однако бывшая солистка «ВИА Гры» быстро приходит в форму и уже готова отобрать у танцовщицы Анастасии Волочковой ее негласное звание «королевы шпагата». Светлана Лобода, почти сразу после выписки из больницы вернувшаяся к активной жизни и работе, опубликовала в Instagram фото, на котором садится на идеальный шпагат в воздухе.

"Так и живем",

— подписала снимок Лобода.

«Вот это гибкость», «Вы для меня лучшая мотивация», «Как у вас хватает сил на все?» — хвалят маму двоих детей фолловеры.

А как с растяжкой у вас?