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Лобода села на идеальный шпагат в воздухе 

WMJ.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Певица Светлана Лобода совсем недавно перенесла операцию на почках.
Однако бывшая солистка «ВИА Гры» быстро приходит в форму и уже готова отобрать у танцовщицы Анастасии Волочковой ее негласное звание «королевы шпагата». Светлана Лобода, почти сразу после выписки из больницы вернувшаяся к активной жизни и работе, опубликовала в Instagram фото, на котором садится на идеальный шпагат в воздухе.
"Так и живем",
— подписала снимок Лобода.
«Вот это гибкость», «Вы для меня лучшая мотивация», «Как у вас хватает сил на все?» — хвалят маму двоих детей фолловеры.
А как с растяжкой у вас?
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