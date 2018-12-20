Сябитова вспомнила молодость и роль Снегурочки

Популярная телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова сделала неожиданное признание. Будучи юной комсомолкой, она работала в Министерстве внешних экономических связей и ежегодно поздравляла детей сотрудников с новогодними праздниками в костюме Снегурочки. Знаменитость рассказала также, что была счастлива дарить детям сказку.

Накануне зимних праздников многие знаменитости делятся своим позитивным настроением и снимками украшенного к торжественной встрече Нового года дома. Однако главная сваха страны Роза Сябитова решила быть немного оригинальнее коллег и опубликовала в персональном микроблоге свой архивный снимок в костюме Снегурочки.

Оказывается, будучи 18-летней комсомолкой, телеведущая работала внучкой Деда Мороза и вместе с ним поздравляла с Новым годом детей сотрудников Министерства внешних экономических связей.

«В молодости я любила «работать» Снегурочкой. В Министерстве Внешних Экономических Связей, где я работала, для поздравления детей сотрудников выбирали лучших комсомольцев, среди которых всегда была я. Чувствуя себя посланником Нового года, мне нравилось поздравлять детей, и дарить им новогоднюю сказку. Кстати, выученные в то время детские стихи и песни пригодились после рождения уже моих детей (фото 1980 года)», — делится воспоминаниями Роза Раифовна.

Стоит отметить, что если зимой Сябитова играла роль Снегурочки, то летом общалась с юными пионерами в детских лагерях, будучи их вожатой. Вот как много о себе сообщила известная сваха за последние несколько дней. К слову, Роза Раифовна все чаще стала публиковать свои архивные снимки. Не так давно знаменитость поделилась фотоколлажем, в котором показала два снимка «до» брака и «после» него.