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Дочери Дмитрия Маликова устроили жуткую травлю 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Стефания Маликова стала объектом жесткой критики. 18-летнюю наследницу известной фамилии назвали "светской бесприданницей".
Поклонников у дочери известного музыканта Дмитрия Маликова, которой недавно исполнилось 18 лет, довольно много. Девушка довольно активна и известна в интернете. В то же время, под постами Стефании часто можно увидеть критические посты.
На сей раз на юную красавицу напала известный блогер Лена Миро. Она решила высказаться по поводу внешности Стефании.
"Когда в российском Интернете появилась девочка-подросток Стеша Маликова, я сразу сказала: "С таким форматом лица ее бабий век будет очень недолог. Из обаятельного подростка Стеша быстро превратится в уставшую женщину с тяжелым лицом". Так и случилось. Сейчас Стеше — 18. Ее некрасивое, но некогда обаятельное лицо утратило свежесть и отяжелело", — написала блогер.
Лена Миро утверждает, что во взгляде Маликовой читается "трудная судьба светской бесприданницы". Блогер приходит к заключению, что виноваты в этом родители Стефании. "Что ждет девочку, которая начала шастать по тусовкам, когда у нее еще не перевелись подростковые прыщи?", — задается вопросом Миро. "И кого в этом винить? Саму Стешу или все же родителей, которые на 6 десятке лет рожают ей суррогатного братика?", — пишет блогер.
Напомним, почти год назад в семье певца Дмитрия Маликова появился новый член семьи. Сына Марка ему и его супруге родила суррогатная мать. Недавно Стефания Маликова опубликовала совместное фото с младшим братом возле наряженной новогодней елки.
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