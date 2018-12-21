«Я очень хочу потолстеть»: похудевшая из-за стресса Кети Топурия не отказывает себе в калорийной пище

После разрыва с Гуфом Кети Топурия ест хачапури и мечтает о настоящем мужчине.

«Я очень хочу потолстеть — мне нужно набрать хотя бы три килограмма, чтобы быть в идеальной форме! Оказывается, это очень сложно. Я после родов похудела и больше не поправляюсь. Конечно, в последнее время я перенервничала! Теперь ем все, даже хачапури. Но килограммы так ко мне и не липнут», — цитирует певицу «Собеседник»

Сейчас Кети открыта для новых отношений, но шансы стать ее новым спутником есть только у настоящего мужчины. «Трудно описать словами — он должен быть», — попыталась объяснить она.