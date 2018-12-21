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«Я очень хочу потолстеть»: похудевшая из-за стресса Кети Топурия не отказывает себе в калорийной пище 

Passion.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Passion.ru
После разрыва с Гуфом Кети Топурия ест хачапури и мечтает о настоящем мужчине.
«Я очень хочу потолстеть — мне нужно набрать хотя бы три килограмма, чтобы быть в идеальной форме! Оказывается, это очень сложно. Я после родов похудела и больше не поправляюсь. Конечно, в последнее время я перенервничала! Теперь ем все, даже хачапури. Но килограммы так ко мне и не липнут», — цитирует певицу «Собеседник».
Сейчас Кети открыта для новых отношений, но шансы стать ее новым спутником есть только у настоящего мужчины. «Трудно описать словами — он должен быть», — попыталась объяснить она.
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Звёзды , Гуф , ИД "Собеседник"
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