Звезда «Орла и Решки» вспомнила школьные издевки

27-летняя соведущая трэвел-шоу «Орел и Решка» Мария Гамаюн готовится стать мамой. Радостной новостью она поделилась еще в ноябре. Сейчас у нее появилось больше времени, чтобы уделить внимание себе, и она рассуждает о жизни, вспоминая хорошие и плохие события. Разоткровенничавшись, знаменитость решила затронуть тему школьной травли, которой неоднократно подвергалась в детские годы.

У людей остаются разные впечатления о школьном периоде. У многих он связан с беззаботностью, первой влюбленностью и прекрасными моментами с друзьями. Но есть и те, у кого нет хороших воспоминаний, они не посещают встречи выпускников и с горечью говорят о проблемах, с которыми пришлось столкнуться. Одними из них является звезда «Орла и Решки» Мария Гамаюн, которая решила рассказать о былых издевках в свой адрес.

«Я очень часто меняла школы, в общей сложности за 11 лет — 5 школ. И все в разных концах города… Я всегда скромно одевалась. Девочка из простой семьи, дочь учительницы, безотцовщина. Целый список, за что меня не любят одноклассники в модной школе с углубленным изучением английского и информатики…»

Мария указала, что она очень бедно жила с мамой в самом дальнем районе города и ежедневно добиралась в школу тремя видами транспорта. У нее неожиданно появилась подруга из обеспеченной семьи, но вскоре она предпочла ей другую компанию. В один из дней одноклассники с помощью ручек оплевали ее маленькими кусочками бумажек. Она сбежала домой и больше не возвращалась в эту школу.

«До недавнего времени эта история вызывала у меня приступы неприятных эмоций. Но… На днях я поняла одну очень важную вещь и сильно хочу этим с вами поделиться. Однажды вдруг отпустило: обижают тех, кто обижается. Все просто. Я не отстаивала свои границы. Терпела. Слушала учителей и родителей, что непрестанно твердили: «Не обращай внимание!», старалась быть «доброй и хорошей».