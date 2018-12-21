Валерия в обтягивающем трико поразила мужа 

Пятидесятилетняя певица Валерия не перестает удивлять окружающих и поклонников прекрасной фигурой и ухоженной внешностью. Звезда в своем возрасте уделяет большое внимание правильному питанию и спорту, в частности, певица обожает йогу, что активно демонстрирует в своем профиле в Инстаграм.
Благодаря тому, как звезда следит за своей фигурой, она не перестает ловить восхищенные комментарии не только от своих фанатов, но даже ее муж Иосиф Пригожин признается, что Валерия каждый раз поражает его своей красотой и качествами. Он опубликовал в своем Инстаграме новый снимок супруги, на котором та запечатлена в обтягивающем блестящем трико, подчеркивающем все достоинства её тела.
Снова и снова сражает меня наповал. Красота, нежность, женственность и талант. Как уживаются в этом человеке столько божественных качеств — подписал Пригожин снимок.