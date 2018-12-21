Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыта странная причуда принцессы Дианы 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Супруга принца Чарльза хотела, чтобы ее сыновья умели правильно общаться с женщинами. Для этого принцесса Диана просила своих слуг покупать Уильяму и Гарри журналы для взрослых.
Леди Ди сыграла важную роль в жизни своих детей. Благодаря ее урокам наследники смогли найти настоящую любовь. Для Гарри и Уильяма она всегда была озорной матерью, чья любовь и жизнерадостность мгновенно передавались окружающим. В документальном фильме один из бывших слуг королевской особы рассказал, как молодые Уильям и Гарри познакомились с женской анатомией.
Однажды принцесса Диана захотела, чтобы ее сыновья узнали больше о противоположном поле и обратилась за помощью к Полу Бюреллу.
"Жена принца Чарльза думала, что мальчикам будет интересно увидеть женщин. Мне нужно было ходить в местное новостное агентство и покупать журналы для взрослых. Я относился к этому поручению равнодушно, потому что просто делал свою работу",
— вспоминает он.
Леди Ди также давала любовные советы своим сыновьям.
"Я мягко сказала им, что если ты нашел свою любовь, то важно не отпускать ее и заботиться о ней. И если тебе повезло и этот человек любит тебя в ответ, то ты должен защищать его",
— поделилась принцесса Диана в интервью BBC в 1995 году. На тот момент братьям было 13 и 11 лет, и они приняли слова матери близко к сердцу.
Принц Уильям стал встречаться с Кейт Миддлтон во время учебы в университете.
"Когда я впервые ее встретил, то сразу понял, что в ней есть что-то особенное", — вспомнил он. Гарри познакомился с Меган Маркл на свидании вслепую в 2016 году. "Я был приятно удивлен, когда вошел в комнату и увидел ее. В тот момент я подумал: "Окей, мне действительно стоит постараться и познакомиться с ней поближе",
— рассказал он.
Дни.ру: последние новости
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений "Мне уже что 15, что 30 сантиметров": Лолита откровенно о необратимых изменениях в организме Почему бесстыжая Собчак обманула Виторгана
Женский форум
Звёзды , Кейт Миддлтон , Чарльз Виндзор , принц Уильям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что привлекает женщин в мужчинах в форме
Валерия в обтягивающем трико поразила мужа2
Девочка купила себе подарки с помощью спящей мамы
«Я девочка, я не должна работать!»801
Любовь к себе — это эгоизм или нет?
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на 21 декабря
Психология
01:19
Рамблер/гороскоп на 20 декабря
Психология
00:55
Жена Газманова откровенно о завершении отношений
Звёзды В мире
10:11
«Я девочка, я не должна работать!»
Форум
04:20
«Устала угождать мужчинам»
Форум
10:23
Сколько зарабатывают российские знаменитости
Звёзды
05:33
Селебрити, оконфузившиеся на публике
Звёзды
12:46
Звезды, ставшие мамами в 2018 году
Дети Звёзды
00:57
Влад Топалов показал первое семейное видео
Звёзды
05:45
Звезды, сочетающие творчество и бизнес
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение