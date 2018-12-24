Кейли Куоко прокомментировала свою беременность

Поклонникам показалось, что актриса пытается скрыть округлившийся животик за просторным платьем. Звезда сразу прокомментировала подобные домыслы, заявив, что она на снимке наклонилась вперед для поцелуя, а платье оттопырилось так, будто под ним большой живот. Кроме того, Кейли посчитала вопросы подписчиков, так как они чересчур личные.