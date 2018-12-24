Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейли Куоко прокомментировала свою беременность 

Russianshowbiz.info + ещё 1 5 часов назад
Фото: @kaleycuoco
Актриса Кейли Куоко наслаждается своим медовым месяцем. В соц. сети Instagram она публикует романтические снимки с супругом. Одна такая фотография спровоцировала распространение слухов о том, что Кейли беременна.
Поклонникам показалось, что актриса пытается скрыть округлившийся животик за просторным платьем. Звезда сразу прокомментировала подобные домыслы, заявив, что она на снимке наклонилась вперед для поцелуя, а платье оттопырилось так, будто под ним большой живот. Кроме того, Кейли посчитала вопросы подписчиков, так как они чересчур личные.
Russianshowbiz.info: последние новости
Влад Соколовский прояснил новость о свадьбе Максим Виторган снял обручальное кольцо Лариса Гузеева опубликовала снимок «в стиле Анастасии Волочковой»
Звёзды , Кейли Куоко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 советов, которые помогут сделать кожу идеальной1
Какие желания знаки зодиака загадывают на Новый год
Как сделать волосы более густыми и крепкими
10 проблем тесных объятий в постели
Дети Галкина и Пугачевой умилили народ2
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на 25 декабря
Психология
00:59
Волочкова закрыла грудью униженную Собчак
Звёзды
00:49
Сеть удивил гардероб школьницы
Дети
02:20
Анна Большова: как актриса вышла замуж за брата
Звёзды
00:14
Оскандалившийся Виторган снял обручальное кольцо
Звёзды
01:19
Рамблер/гороскоп на 20 декабря
Психология
00:49
Гардероб юной модницы осудили в Сети
Дети Мода
06:34
Как выглядит 49-летняя Дженнифер Лопес
Звёзды Красота
01:00
Малышка сделала устрашающий макияж, насмешив мать
Дети Красота
00:56
Детей довели до рыданий рождественским подарком
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение