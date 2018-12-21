Леонид Агутин рассказал, как Алла Пугачева спасла его карьеру

Российский певец и бывший наставник участников музыкального проекта "Голос" Леонид Агутин сегодня знаменит на всю страну. Его концерты собирают огромное количество поклонников творчества. Хиты, которые исполняет артист занимают рейтинговые позиции в музыкальных топах.

Однако так было не всегда. Не так давно супруг певицы Анжелики Варум признался, что на заре его творчества напутственные слова примадонной российской эстрады Аллы Пугачевой помогли ему справиться с творческим кризисом и иначе взглянуть на некоторые вещи.

Беседа между артистами состоялась в студии певца Аркадия Укупника. Пугачева поддержала юного исполнителя, который занял третье место на конкурсе и расстроился из-за этого. Примадонна поддержала артиста тогда, тем самым, оказав музыканту неоценимую услугу.

Певица рассказала историю из своей жизни, когда сама во время музыкального конкурса заняла третье место, а победителем стал некий исполнитель по фамилии Чемоданов, которого никто сегодня даже не помнит.

Неудача, которую артистке тогда пришлось пережить никак не повлияла на ее становление, как звезды, пишет издание Bim.ru.