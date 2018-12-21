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Леонид Агутин рассказал, как Алла Пугачева спасла его карьеру 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Российский певец и бывший наставник участников музыкального проекта "Голос" Леонид Агутин сегодня знаменит на всю страну. Его концерты собирают огромное количество поклонников творчества. Хиты, которые исполняет артист занимают рейтинговые позиции в музыкальных топах.
Однако так было не всегда. Не так давно супруг певицы Анжелики Варум признался, что на заре его творчества напутственные слова примадонной российской эстрады Аллы Пугачевой помогли ему справиться с творческим кризисом и иначе взглянуть на некоторые вещи.
Беседа между артистами состоялась в студии певца Аркадия Укупника. Пугачева поддержала юного исполнителя, который занял третье место на конкурсе и расстроился из-за этого. Примадонна поддержала артиста тогда, тем самым, оказав музыканту неоценимую услугу.
Певица рассказала историю из своей жизни, когда сама во время музыкального конкурса заняла третье место, а победителем стал некий исполнитель по фамилии Чемоданов, которого никто сегодня даже не помнит.
Неудача, которую артистке тогда пришлось пережить никак не повлияла на ее становление, как звезды, пишет издание Bim.ru.
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Женский форум8
Звёзды , Леонид Агутин , Анжелика Варум , Алла Пугачева
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