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«Бабки — огонь»: Сябитова с Донцовой поделились мудрыми советами 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Дни.ру
Роза Сябитова строит жизнь на советах Дарьи Донцовой. В этом призналась сама главная телесваха России, опубликовав в соцсети совместно фото в автором детективов.
Роза Сябитова известна не только своей деятельностью на телевидении, но и активностью в Instagram. Телесваха и тут дает мудрые советы своим подписчикам. Поклонники рады, что Сябитова с ними очень откровенна. В частности, недавно она заявила подписчикам, что, по ее мнению, до замужества выглядела привлекательнее.
А на днях в микроблоге появилось фото Розы Сябитовой с Дарьей Донцовой. В подписи к снимку телеведущая призналась, что часто следует советам писательницы.
"Люблю свою хорошую знакомую, Дарью Донцову. Читаю ее детективы не только потому, что интересны, а за дельные мысли, советы и истины, по которым живу сама. Например, как относится к злобным высказываниям в свой адрес: "Учитесь держать удар… учитесь давать отпор мерзавцам не грубостью, не дракой, а своим вежливым поведением, и продемонстрируйте всем, что вам наплевать на тупые шуточки", — делится мудростью с поклонниками Сябитова.
Подписчики заметили, что на фотографии телесваха выглядит ниже ростом, чем писательница. Сябитова призналась, что она роста небольшого — 155 сантиметров, пишет Teleprogramma.pro. Но это не мешает ей зажигать. "Мы бабки — огонь", — написала телеведущая.
Недавно звезда программы "Давай поженимся" Роза Сябитова сообщила, что собирается встретить старость за рубежом. В прошлом году знаменитость вышла на пенсию и теперь планирует переезд. Она призналась, что к этому начала готовиться еще в молодости — с момента первой зарплаты.
Роза Сябитова отметила, что добивалась славы именно для того, чтобы жить не только на одну пенсию. В будущем Сябитова планирует сбежать от столичной суеты и переехать на какой-нибудь курорт.
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