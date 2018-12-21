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Звезды, снявшиеся в нелепой рекламе 

Рамблер 59 минут назад
Привлечь звезду для рекламы товара или услуг — большая удача. Совет знаменитости, которую многие считают чуть ли не членом семьи, явно будет услышан, так что спрос на рекламируемый продукт будет куда выше. Но частенько сама реклама оказывается настолько бестолковой и нелепой, что за снявшихся в ролике селебрити становится стыдно.
1. К артистам, рекламирующим медикаменты, неожиданно присоединился Филипп Киркоров. В ролике он выступает в роли злодея, насылающего на семью болезнь. Правда, заодно Филипп прорекламировал и без того уже растиражированный хит «Цвет настроенья синий», спев припев с изменёнными словами.
2. Актёр Дмитрий Дюжев в рекламе лекарства примерил на себя образ легендарного Вито Корлеоне из фильма «Крёстный отец». Хоть и выглядит Дмитрий демонически, доверия к нему у жителей страны давно нет: скандальные высказывания о россиянах существенно подпортили его репутацию.
3. Сергей Зверев, сегодня известный как «Король гламура», когда-то был парикмахером. Об этом этапе жизни он вспомнил в ролике, где рекламирует шампунь. По словам звезды, постоянно пребывающей в шоке, им пользуются все знаменитости, хотя продукт сомнителен. Да и сам Зверев вряд ли поставил его в своей ванной комнате.
Женский форум
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Сергей Зверев , Дмитрий Дюжев
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