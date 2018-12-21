Кто выглядит лучше всех без макияжа

Внешность знаменитостей — это результат работы штата специалистов, которые отвечают за наряды, причёски, макияж звёзд. Но иногда актрисы и певицы появляются без мейк-апа. И порой такие фото разительно отличаются от кадров, сделанных профессиональными фотографами на сессиях для глянца.

1. Наталья Водянова — одна из самых известных в мире моделей и появляться с броским макияжем — её работа. Однако в аккаунте в Инстаграме Наталью часто можно увидеть в естественном виде. Удивительно, но без косметики она выглядит лет на 10 моложе.

2. Вера Брежнева в жизни нередко отказывается от ярких цветов, хотя во время выступлений всегда использует декоративную косметику насыщенных цветов. Однако снимки, где Вера предстаёт без макияжа, нравятся её фанатам куда больше, ведь там она смотрится нежной девушкой, а не женщиной-вамп.

3. Ксения Собчак не обладает эталонной внешностью, даже с гримом на лице заметно, что черты лица у неё негармоничны. Однако самой Ксении это безразлично, поэтому она не стесняется выкладывать фото в натуральном виде, где с лёгкостью можно рассмотреть и морщины, и пигментные пятна.