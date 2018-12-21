Голливудские красотки с экзотическими корнями

Голливудские стандарты требуют, чтобы актриса была красавицей и соответствовала определённым канонам. Но эти красавицы запомнились публике экзотическими чертами, отличными от привычных. Именно из-за небанальной внешности они стали популярными, и теперь режиссёры выстраиваются в очередь, чтобы поработать с этими дамами.

1. София Вергара , родилась в Колумбии. Девушка с яркой самобытной внешностью сначала утвердилась на родине, а потом покорила и Голливуд. Её востребованности способствует и дар не стареть: в свои 46 она выглядит в два раза моложе и рядом с 27-летним сыном смотрится не мамой, а подругой-ровесницей.

2. Люси Лью — американка, но её родители прибыли в своё время в страну из Тайваня. От них-то она и унаследовала азиатскую внешность. Люси — одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

3. Сальма Хайек — мексиканка, сумевшая покорить голливудских воротил. Сальма начинала на мексиканском телевидении, а потом перебралась в США, где поначалу жила нелегально. Позже Хайек освоилась в стране, начала сниматься, и сейчас 52-летняя Сальма — одна из самых ярких знаменитостей с собственным стилем.

4. Айшвария Рай — индийская модель. Международная карьера девушки началась в 1994 году, когда она выиграла титул «Мисс Мира». Тогда-то на неё обратили внимание продюсеры. Айшварии начали предлагать роли в Голливуде, и к середине двухтысячных она стала кинозвездой, которую обожают в Болливуде и Голливуде.