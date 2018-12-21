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Татьяна Веденеева — королева сердец 

Рамблер 1 час назад
Видя Татьяну Веденееву, люди среднего поколения хотя бы про себя произносят «тётя Таня». Актриса много лет была ведущей одной из самых популярных детских передач «Спокойной ночи, малыши!» и считалась любимицей телезрителей. Сложно поверить, но в этом году она отпраздновала 65-летие. В девяностых годах Татьяна уехала с супругом за границу, так что её мало кто видел, но в двухтысячных вернулась и снова покорила публику. Глядя на фотографии Веденеевой, поклонники видят ту же красавицу, что и 30 лет назад, пусть и с небольшими морщинками.
Актриса поддерживает себя в форме: следит за питанием, много времени проводит на свежем воздухе и не отказывается от услуг косметологов. Кроме того, Татьяна никогда не появляется на публике в вызывающих нарядах не по возрасту и, возможно, именно поэтому смотрится намного элегантнее некоторых коллег-ровесников. А вот что касается, причёски, то Татьяна Вениаминовна уже много лет отдаёт предпочтение классической стрижке, которая явно молодит её. Сама она говорила в интервью, что многие фанаты отмечают, что сейчас, в зрелом возрасте, она выглядит даже более привлекательно, чем в молодости.
Женский форум1
Звёзды , Видео , Татьяна Веденеева
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