Джоли пытается испортить отношения Питта с детьми

Не успели мы порадоваться, что в семействе Джоли-Питт все наконец благостно и спокойно, как из Голливуда пришли невеселые новости. Перемирие между Анджелиной и Брэдом было недолгим: несмотря на то, что бывшим супругам удалось договориться насчет опеки над шестью детьми, Энджи не дает покоя мысль, что Брэд будет проводить с ними столько времени, сколько пожелает.

В ходе бракоразводного процесса актриса как бы ненароком рассказала 15-летнему Паксу, что Питт не хотел его усыновлять и даже разозлился, когда узнал, что она все же занялась процессом усыновления мальчика. Конечно, это не могло не повлиять на отношения Брэда с сыном.

Пакс Тьен, напомним, вошел в семью Джоли-Питт в марте 2007 года. Мальчик родился во Вьетнаме 29 ноября 2003-го, и Брэд был серьезно обеспокоен тем, что трехлетний малыш даже не говорит по-английски: в тот момент их с Анджелиной отношения и так переживали непростой период, к тому же всего год назад у пары родилась дочь Шайло. Однако Энджи была непреклонна и стояла на своем: она отправилась во Вьетнам и усыновила Пакса в одиночку, поскольку на тот момент они с Брэдом еще не были официально женаты, и Питту ничего не оставалось, кроме как смириться с решением возлюбленной. Стоит ли говорить, что понимания между актерами от этого не прибавилось?

К счастью, сейчас Пакс уже достаточно взрослый, чтобы понять позицию приемного отца. И все же, по иронии судьбы, старшие сыновья пары любят Анджелину гораздо больше. «Мэддокс, к примеру, всегда защищает ее, он относится к ней по-отечески и помогает ей во всем, — рассказал инсайдер. — А вот дочери намного теплее к Брэду, чем к Энджи».