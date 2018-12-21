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Интимная встреча с Пугачевой перевернула мир Агутина 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Леонид Агутин рассказал, как много лет назад Примадонна поддержала его в трудную минуту. Алла Пугачева поведала ему историю, которую он запомнил на всю жизнь.
Агутин вспомнил, как в далеком 1993 году, будучи молодым музыкантом, он занял третье место на песенном конкурсе в Юрмале. Став бронзовым призером, артист очень расстроился, но виду старался не подавать.
Однако Алла Борисовна раскусила Леонида. Она заметила, что музыкант переживает. Встретившись с Агутиным на студии звукозаписи, Примадонна пригласила его на интимную беседу.
"Мне что-то надо было на студии Укупника. И там была Алла Борисовна. И она хотела со мной поговорить. Сказала: "Расстроился, что третье место?" Я говорю: "Нет". Она говорит: "Врешь, расстроился. Я тебе расскажу такую историю: когда я выступала на конкурсе молодых исполнителей, сама взяла третье место, а первое место занял артист по фамилии Чемоданов. Ты его знаешь?" Я говорю: "Нет, не знаю". Она говорит: "Вот видишь", — рассказал Агутин.
Пугачева буквально перевернула мир Агутина, она научила музыканта по-другому смотреть на вещи и события. Теперь Агутин собирает стадионы, а также частенько появляется на федеральных каналах страны.
Кстати, Пугачева помогла добиться успеха не только Леониду Агутину. Большой дебют певицы Алсу состоялся на концерте у Примадонны. Начинающей артистке тогда было всего 15 лет. "Она меня учила, как работать правильно на стадионе, потому что концерт был на стадионе. Это было очень сложно, потому что стадион был битком" — цитирует Алсу Пятый канал.
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Звёзды , Леонид Агутин , Алла Пугачева
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