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Мария Шумакова пожаловалась на современных мужчин 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Звезда сериала «Сладкая жизнь» высказалась об интимном.
Мария Шумакова не стесняется обсуждать с фолловерами пикантные темы. На этот раз актриса написала пост о сексе. Мария пожаловалась на то, что в последнее время она и ее подруги все чаще наблюдают печальную ситуацию: молодые люди не хотят близости, ссылаясь на различные факторы.
Интересно, а почему мужчины стали бояться/избегать секса? Я отвлеченно, про общество… Мнения большинства моих подруг: милых, красивых, успешных и «ооочень hot» сошлись в едино. Замужние, свободные женщины остаются без услады. Мужчины устают, стессуют, просто не перезванивают, а женщины продолжают ходить на образовательные лекции и заниматься карьерой. Я не говорю, про вариант «one-night stand»-этого добра достаточно. А когда все Карты совпали. Мужчины, а вы сами замечаете это? В чем причина? Девушки, это только в моих круглая общения?
— задалась вопросами актриса.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
WMJ.ru
В комментариях к посту Марии начали писать и девушки, и молодые люди. Каждый высказывает свою точку зрения относительно затронутой актрисой темы, а также делится своими историями из жизни. Примечательно, что в ответе одному пользователю Шумакова сообщила, что в настоящий момент ей нравится некий молодой человек «среднего достатка». Напомним, что актриса не афиширует свою личную жизнь, но не так давно рассказала фолловерам, как неудачно сходила на свидание, познакомившись с молодым человеком в Сети.
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Звёзды , Мария Шумакова , WMJ.RU
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