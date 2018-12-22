Мария Шумакова пожаловалась на современных мужчин

Звезда сериала «Сладкая жизнь» высказалась об интимном.

Мария Шумакова не стесняется обсуждать с фолловерами пикантные темы. На этот раз актриса написала пост о сексе. Мария пожаловалась на то, что в последнее время она и ее подруги все чаще наблюдают печальную ситуацию: молодые люди не хотят близости, ссылаясь на различные факторы.

Интересно, а почему мужчины стали бояться/избегать секса? Я отвлеченно, про общество… Мнения большинства моих подруг: милых, красивых, успешных и «ооочень hot» сошлись в едино. Замужние, свободные женщины остаются без услады. Мужчины устают, стессуют, просто не перезванивают, а женщины продолжают ходить на образовательные лекции и заниматься карьерой. Я не говорю, про вариант «one-night stand»-этого добра достаточно. А когда все Карты совпали. Мужчины, а вы сами замечаете это? В чем причина? Девушки, это только в моих круглая общения?

— задалась вопросами актриса.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

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В комментариях к посту Марии начали писать и девушки, и молодые люди. Каждый высказывает свою точку зрения относительно затронутой актрисой темы, а также делится своими историями из жизни. Примечательно, что в ответе одному пользователю Шумакова сообщила, что в настоящий момент ей нравится некий молодой человек «среднего достатка». Напомним, что актриса не афиширует свою личную жизнь, но не так давно рассказала фолловерам, как неудачно сходила на свидание, познакомившись с молодым человеком в Сети.