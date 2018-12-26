Фанаты не оценили клип Волочковой на песню Пугачевой

Анастасия Волочкова представила клип на песню «Мне нравится, что вы больны не мной». Эту композицию на стихи Марины Цветаевой исполняла героиня фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», которую сыграла Барбара Брыльска. Известно, что в новогодней комедии за польскую актрису пела Алла Пугачева. По словам Волочковой, Примадонна благословила ее на исполнение этой песни.
У черно-белого клипа Анастасии нет сюжета. В ролике артистка демонстрирует свои пуанты и танцует под летящей прозрачной тканью.
@volochkova_art
Многие поклонники звезды были разочарованы, клип им не понравился: «Бред какой-то и это называется клип!», «Ни о чем. Песня лирическая, о любви и отношениях двух людей», «Разве это музыкальный клип? Разве это пение? Нет, не певица ты Настя!», «Текст об одном, клип о другом» (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).
Напомним, Анастасия Волочкова дебютировала в качестве певицы в 2010 году. Тогда она выступила на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. Блондинка исполнила песню «Балерина».