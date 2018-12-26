Фанаты не оценили клип Волочковой на песню Пугачевой

Поклонники не оценили клип Волочковой на песню Пугачевой

У черно-белого клипа Анастасии нет сюжета. В ролике артистка демонстрирует свои пуанты и танцует под летящей прозрачной тканью.

@volochkova_art

Многие поклонники звезды были разочарованы, клип им не понравился: «Бред какой-то и это называется клип!», «Ни о чем. Песня лирическая, о любви и отношениях двух людей», «Разве это музыкальный клип? Разве это пение? Нет, не певица ты Настя!», «Текст об одном, клип о другом» (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Напомним, Анастасия Волочкова дебютировала в качестве певицы в 2010 году. Тогда она выступила на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. Блондинка исполнила песню «Балерина».