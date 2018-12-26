Фанаты не оценили клип Волочковой на песню Пугачевой

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Поклонники не оценили клип Волочковой на песню Пугачевой 

Карельские вести + ещё 11 2 часа назад
Анастасия Волочкова представила клип на песню «Мне нравится, что вы больны не мной». Эту композицию на стихи Марины Цветаевой исполняла героиня фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», которую сыграла Барбара Брыльска. Известно, что в новогодней комедии за польскую актрису пела Алла Пугачева. По словам Волочковой, Примадонна благословила ее на исполнение этой песни.
У черно-белого клипа Анастасии нет сюжета. В ролике артистка демонстрирует свои пуанты и танцует под летящей прозрачной тканью.
@volochkova_art
Многие поклонники звезды были разочарованы, клип им не понравился: «Бред какой-то и это называется клип!», «Ни о чем. Песня лирическая, о любви и отношениях двух людей», «Разве это музыкальный клип? Разве это пение? Нет, не певица ты Настя!», «Текст об одном, клип о другом» (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).
Напомним, Анастасия Волочкова дебютировала в качестве певицы в 2010 году. Тогда она выступила на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. Блондинка исполнила песню «Балерина».
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Звёзды , Видео , Марина Цветаева , Анастасия Волочкова , Барбара Брыльска , Алла Пугачева
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