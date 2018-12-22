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Оскандалившийся Виторган снял обручальное кольцо 

Дни.ру + ещё 1 50 минут назад
Максим Виторган решил последовать примеру неверной супруги и избавиться от обручального кольца. На последних снимках атрибута супружеской жизни на руке артиста не наблюдается.
@mvitorgan
Ранее Максим Виторган с кольцом не расставался. Его можно было увидеть на пальце актера на всех снимках и видео.
И вот оно случилось: на последней фотографии Максима кольцо с пальца пропало. Видимо, Максим устал терпеть положение мужа-рогоносца, предполагает "Экспресс-газета".
Уже известно, что 2019-й год Ксения и Максим встретят порознь. Виторган в Новый год собирается работать, а Собчак — нянчить сына Платона.
Напомним, слухи о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова ходят уже несколько недель. Поводом для пересудов стали их частые совместные появления на мероприятиях. Утверждают, что именно из-за телеведущей Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз.
"Осведомленные источники", которые всегда находятся в таких ситуациях, утверждают: бесстыдница Собчак, видимо совсем потеряв уважение к отцу своего ребенка, даже не прячет любовника от посторонних глаз. Говорят, что видели телеведущую и режиссера целующимися на улицах Вены.
Супруг Ксении Собчак Максим Виторган, со своей стороны, ведет себя очень сдержанно. Его личный микроблог полностью посвящен рабочим моментам. Упоминаний о Собчак в последнее время не встречается.
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Звёзды , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Дарья Мороз , Экспресс-газета
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