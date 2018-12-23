Анита Цой откровенно рассказала о тяжелой болезни матери

Знаменитая певица дала редкое интервью о своих родителях.

Всенародная любимица Анита Цой нечасто делится с поклонниками и журналистами подробностями своей непростой жизни, однако для Леры Кудрявцевой и ее программы «Секрет на миллион» певица сделала исключение. Накануне, 22 декабря, в студии шоу Анита откровенно рассказала о своих родителях.

Как призналась заслуженная артистка России, ее отец мечтал о сыне, поэтому не смог мириться с рождением дочери и, когда Аните был год, оставил жену и дочь. Мать певицы, Элоиза Юн, была вынуждена много работать в исследовательском институте, чтобы обеспечивать семью. Анита призналась, что в те годы мама не на шутку увлеклась идеями академика Андрея Сахарова , которого объявили «врагом народа». Элоиза Санхымовна не стала отрекаться от кумира, более того, открыто выступила с критикой власти, из-за чего ее отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. «Я увидела изрядно постаревшую женщину с серого цвета лицом, в которой не узнала свою маму. Человека с потухшими глазами, который не мог сидеть, не мог говорить — привезли овоща. Это была не моя мама вообще» — с болью в голосе вспомнила Цой.

Врачи настоятельно рекомендовали продолжать начатый курс лечения, поэтому Анита прилагала множество усилий, чтобы мама принимала таблетки: «Мы насильно пичкали ее таблетками, клали эти лекарства под язык, держали рот закрытым, пока она не съедала его. Мать лежала на диване как овощ, а у нее текли крокодильи слезы. Мы убивали ее своими собственными руками, все ее здоровье, пытаясь вылечить, потому что верили тому, что говорят по телевизору. А она все это время хотела до нас достучаться, сказать, что она нормальная». Тем не менее, в период ремиссии Элоиза Санхымовна предпринимала попытки ездить к Андрею Сахарову. По словам Аниты, маму не пускали в Горький (ныне Нижний Новгород — здесь и далее прим.ред.), где в ссылке находился академик, снимали с электричек, а после вновь помещали в лечебное учреждение.

В 1986 году Андрей Сахаров был оправдан, поэтому в жизни Элоизы Юн начался новый этап. Певица призналась, что реабилитация матери заняла долгие годы — весной и осенью у Элоизы Санхымовны происходило обострение состояния. Пять лет назад Анита перевезла маму в свой загородный дом и пообещала, что больше никаких врачей в ее жизни не будет. «Как мне быть, я не представляю. Потому что для нее все врачи — враги, она не может рядом с ними находиться. Мне потребовалось много лет, чтобы она начала мне доверять», — отметила Цой.