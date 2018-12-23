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«Сладкие куклята»: Дети Галкина и Пугачевой умилили народ 

Дни.ру + ещё 3 1 час назад
Фото: Дни.ру
Юморист выложил в соцсеть новое фото своих наследников. Снимок привел народ в восторг.
Лиза и Гарри позируют в домашней библиотеке. Чтение книг — одно из любимых увлечений малышей.
Подписчики Максима Галкина бурно отреагировали на фото. Многие назвали детей Примадонны и телеведущего ангелочками. Примечательно, что все комментарии под снимком — добрые и позитивные.
Как только не величают наследников знаменитой пары. "Куклята", "Милые ребята!", "Принц и принцесса", "Сладкие", "Очень хорошенькие", "Чудо-детки!", "Сентиментальное фото", "Любимки", — написали поклонники звездного семейства. Также фолловеры отметили, что Лиза и Гарри подросли.
Подписчики просят Максима Галкина чаще радовать их новыми фотографиями детей и больше рассказывать о жизни малышей. Также подписчики не упустили возможность рассмотреть на снимке и интерьер комнаты. Домашняя библиотека Пугачевой и Галкина собрала множество положительных отзывов.
Отметим, юморист часто делится фотографиями и видео детей в своем Instagram. Он перестал скрывать Лизу и Гарри, чтобы их не караулили папарацци.
Сейчас звездное семейство вовсю готовится к встрече Нового года. В доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина с нетерпением ждут предстоящего праздника. Как только в Подмосковье выпал снег, Лиза и Гарри отправились играть в снежки во дворе. Также заботливые родители установили для малышей горку.
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