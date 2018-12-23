Собчак попросила поклонников «не вмешиваться»

Последнюю неделю в Сети активно обсуждают проблемы в семье Максима Виторгана Ксении Собчак . Никто достоверно не знает, есть ли они на самом деле, или кто-то пустил необоснованные слухи. Однако сразу после того, как об этом заговорили, внимательные поклонники подметили, что и Ксения, и ее супруг сняли обручальные кольца. Совпадение это или действительно что-то значащая деталь — остается только гадать, ведь сами звезды игнорировали обсуждение темы. В СМИ распространился также слух, что журналистка закрутила роман с недавно оставившем семью режиссером Богомоловым, но снова нет никаких доказательств — сплошные предположения.

Теперь, наконец, Ксения прервала молчание и обратилась к своим подписчикам в Инстаграме. Правда, легче никому не стало, ведь никто так и не смог разобрать, означают ли ее слова подтверждение или опровержение слухов. А как понимаете их вы?