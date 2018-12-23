Собчак попросила поклонников «не вмешиваться» 

Последнюю неделю в Сети активно обсуждают проблемы в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак. Никто достоверно не знает, есть ли они на самом деле, или кто-то пустил необоснованные слухи. Однако сразу после того, как об этом заговорили, внимательные поклонники подметили, что и Ксения, и ее супруг сняли обручальные кольца. Совпадение это или действительно что-то значащая деталь — остается только гадать, ведь сами звезды игнорировали обсуждение темы. В СМИ распространился также слух, что журналистка закрутила роман с недавно оставившем семью режиссером Богомоловым, но снова нет никаких доказательств — сплошные предположения.
Теперь, наконец, Ксения прервала молчание и обратилась к своим подписчикам в Инстаграме. Правда, легче никому не стало, ведь никто так и не смог разобрать, означают ли ее слова подтверждение или опровержение слухов. А как понимаете их вы?
Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать своё.