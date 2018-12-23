Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собчак попросила поклонников «не вмешиваться» 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Instagram
Последнюю неделю в Сети активно обсуждают проблемы в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак. Никто достоверно не знает, есть ли они на самом деле, или кто-то пустил необоснованные слухи. Однако сразу после того, как об этом заговорили, внимательные поклонники подметили, что и Ксения, и ее супруг сняли обручальные кольца. Совпадение это или действительно что-то значащая деталь — остается только гадать, ведь сами звезды игнорировали обсуждение темы. В СМИ распространился также слух, что журналистка закрутила роман с недавно оставившем семью режиссером Богомоловым, но снова нет никаких доказательств — сплошные предположения.
Теперь, наконец, Ксения прервала молчание и обратилась к своим подписчикам в Инстаграме. Правда, легче никому не стало, ведь никто так и не смог разобрать, означают ли ее слова подтверждение или опровержение слухов. А как понимаете их вы?
Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать своё.
Женский форум7
Звёзды , Максим Виторган , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем порадовать мужчину на Новый год
Тест: понимаете ли вы язык мужчин
5 хитростей для увеличения губ
Новогодние подарки с хорошими приметами
5 способов побороть сезонную хандру
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
00:14
Оскандалившийся Виторган снял обручальное кольцо
Звёзды
01:19
Рамблер/гороскоп на 20 декабря
Психология
00:55
Жена Газманова откровенно о завершении отношений
Звёзды В мире
04:44
Где разница между «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная»
Красота
02:27
Татьяна Веденеева — королева сердец
Звёзды
04:36
Голливудские красотки с экзотическими корнями
Звёзды
10:53
Кто выглядит лучше всех без макияжа
Звёзды
10:27
Звезды, снявшиеся в нелепой рекламе
Звёзды
04:43
Росконтроль назвал лучший майонез для оливье
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение