Елена Захарова показала себя без макияжа

Известная актриса Елена Захарова в прошлом году родила дочку. Это счастливое событие стало новой отправной точкой в жизни женщины, которой пришлось пережить потерю ребенка и предательство мужа. Несмотря на появление долгожданного второго ребенка, Елена не стала делать паузу в работе и весь год активно снимается в кино, а также выступает в театре. Захарова получает огромное удовольствие от своей профессии и убеждена, что ребенку важнее, чтобы мама была счастлива, а не постоянно рядом.

Однако на днях у звезды театра и кино выдалось свободное время, и она отправилась провести его за городом на природе. Елена призналась, что это для нее лучший отдых. Захарова опубликовала пару снимков на фоне снега и деревьев без макияжа. Стоит отметить, что Елена прекрасно выглядит в свои 43 года, обладая не только стройной фигурой, но и нежным лицом без морщин.

«Ура! Долгожданные выходные! Как здорово оказаться в зимней сказке за городом вдали от новогодней суеты! Это и есть лучшая подготовка к празднику!»

Кстати, недавно Елена Захарова, обычно играющая лиричные роли хрупких и ранимых девушек, призналась, что мечтает сыграть сильную женщину в униформе.