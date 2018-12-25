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Елена Захарова показала себя без макияжа 

Eva.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: @lenazaharova57
Актриса театра и кино Елена Захарова не боится показать свое лицо без макияжа: оно сохранило свежесть и привлекательность, несмотря на все испытания, выпавшие на ее долю. На днях артистка отправилась на природу и решила предстать на фото во всей красе без капли косметики.
Известная актриса Елена Захарова в прошлом году родила дочку. Это счастливое событие стало новой отправной точкой в жизни женщины, которой пришлось пережить потерю ребенка и предательство мужа. Несмотря на появление долгожданного второго ребенка, Елена не стала делать паузу в работе и весь год активно снимается в кино, а также выступает в театре. Захарова получает огромное удовольствие от своей профессии и убеждена, что ребенку важнее, чтобы мама была счастлива, а не постоянно рядом.
Однако на днях у звезды театра и кино выдалось свободное время, и она отправилась провести его за городом на природе. Елена призналась, что это для нее лучший отдых. Захарова опубликовала пару снимков на фоне снега и деревьев без макияжа. Стоит отметить, что Елена прекрасно выглядит в свои 43 года, обладая не только стройной фигурой, но и нежным лицом без морщин.
«Ура! Долгожданные выходные! Как здорово оказаться в зимней сказке за городом вдали от новогодней суеты! Это и есть лучшая подготовка к празднику!»
Кстати, недавно Елена Захарова, обычно играющая лиричные роли хрупких и ранимых девушек, призналась, что мечтает сыграть сильную женщину в униформе.
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Женский форум
Звёзды , Елена Захарова
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