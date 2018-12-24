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Малышева показала оригинальное новогоднее платье 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Впереди нас ждет череда новогодних праздников, поэтому самое время присмотреть праздничный наряд. Как уверяют стилисты, в главную ночь года можно позволить себе многое — пайетки, стразы и блестки созданы как раз для такого случая.
Телеведущая Елена Малышева в своем микроблоге показала оригинальный авторский наряд, заметно выбивающийся из череды сдержанных нарядов, которые звезда выбирает последнее время.
Надо отдать должное 57-летнее Елене Малышевой: она долгие годы несет знания в ряды телезрителей, учит российских граждан правильно питаться, помогает сбрасывать вес и разбираться в медицинских показателях. При этом сама Елена Васильевна не так давно похудела на 10 килограммов, чтобы влезть в праздничное платье.
С тех пор она радует своих почитателей стройной фигурой. А вот за ее лицо отвечает косметолог: вот уже 19 лет Малышева делает уколы ботулотоксина, о чем вовсе не стесняется говорить, призывая всех женщин ухаживать за собой.
Стиль Елены Васильевны долго оставался самым узнаваемым на отечественном телевидение. Яркие платья с крупными аппликациями стали частью экранного образа телезвезды. Каково же было удивление поклонников, когда Малышева объявила о кардинальной смене имиджа. На смену порой смешным и детским нарядам пришли элегантные брюки, блузы и юбки, преобразившие главного теледоктора страны.
И вот на днях в Инстаграм-аккаунте Елены Васильевны появляется видео ее нового платья, выполненного в стиле ее нарядов с аляповатыми аппликациями. На сей раз на груди, животе и бедрах ведущей красуется рыжая лиса, выполненная из искусственного меха.
Пока неясно, будет ли Елена Васильевна возвращаться к своему старому образу, да и судьба платья тоже остается под вопросом. Как призналась сама Малышева, она не знает, появится ли сей наряд в кадре. Время покажет.
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