Малышева показала оригинальное новогоднее платье

Впереди нас ждет череда новогодних праздников, поэтому самое время присмотреть праздничный наряд. Как уверяют стилисты, в главную ночь года можно позволить себе многое — пайетки, стразы и блестки созданы как раз для такого случая.

Телеведущая Елена Малышева в своем микроблоге показала оригинальный авторский наряд, заметно выбивающийся из череды сдержанных нарядов, которые звезда выбирает последнее время.

Надо отдать должное 57-летнее Елене Малышевой: она долгие годы несет знания в ряды телезрителей, учит российских граждан правильно питаться, помогает сбрасывать вес и разбираться в медицинских показателях. При этом сама Елена Васильевна не так давно похудела на 10 килограммов, чтобы влезть в праздничное платье.

С тех пор она радует своих почитателей стройной фигурой. А вот за ее лицо отвечает косметолог: вот уже 19 лет Малышева делает уколы ботулотоксина, о чем вовсе не стесняется говорить, призывая всех женщин ухаживать за собой.

Стиль Елены Васильевны долго оставался самым узнаваемым на отечественном телевидение. Яркие платья с крупными аппликациями стали частью экранного образа телезвезды. Каково же было удивление поклонников, когда Малышева объявила о кардинальной смене имиджа. На смену порой смешным и детским нарядам пришли элегантные брюки, блузы и юбки, преобразившие главного теледоктора страны.

Пока неясно, будет ли Елена Васильевна возвращаться к своему старому образу, да и судьба платья тоже остается под вопросом. Как призналась сама Малышева, она не знает, появится ли сей наряд в кадре. Время покажет.