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Кейт Миддлтон закупилась в магазине «для бедных» 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Кейт Миддлтон с детьми закупались рождественскими подарками в дисконтном магазине ретейлера The Range. Об этом сообщает Daily Mail.
Герцогиню Кембриджскую с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой заметила учительница Сара Дэниэлс.
«Мы привыкли к помпезности и торжественности, которые окружают королевскую семью. Было чудесно увидеть ее с детьми в магазине скидок, куда ходят обычные люди»,
— поделилась Дэниэлс.
Семья набрала полную тележку товаров для дома, а затем проследовала в секцию с игрушками. Закончив покупки, Кейт Миддлтон встала в конец общей очереди.
Отмечается, что сам управляющий The Range называет магазин «John Lewis для бедных» (John Lewis — сеть британских универсальных магазинов — прим. «Ленты.ру»).
В октябре герцога и герцогиню Кембриджских сфотографировали в одежде, которую они надевали ровно год назад во время королевского визита в Германию. На Кейт Миддлтон было лавандовое платье новозеландского модельера Эмилии Викстед, а на ее супруге — темно-синий костюм, белая рубашка и бордовый галстук с мелким орнаментом.
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Женский форум
Звёзды , Кейт Миддлтон , Lenta.ru
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