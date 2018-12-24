Кейт Миддлтон закупилась в магазине «для бедных»

Кейт Миддлтон с детьми закупались рождественскими подарками в дисконтном магазине ретейлера The Range. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиню Кембриджскую с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой заметила учительница Сара Дэниэлс.

«Мы привыкли к помпезности и торжественности, которые окружают королевскую семью. Было чудесно увидеть ее с детьми в магазине скидок, куда ходят обычные люди»,

— поделилась Дэниэлс.

Семья набрала полную тележку товаров для дома, а затем проследовала в секцию с игрушками. Закончив покупки, Кейт Миддлтон встала в конец общей очереди.

Отмечается, что сам управляющий The Range называет магазин «John Lewis для бедных» (John Lewis — сеть британских универсальных магазинов — прим. «Ленты.ру» ).

В октябре герцога и герцогиню Кембриджских сфотографировали в одежде, которую они надевали ровно год назад во время королевского визита в Германию. На Кейт Миддлтон было лавандовое платье новозеландского модельера Эмилии Викстед, а на ее супруге — темно-синий костюм, белая рубашка и бордовый галстук с мелким орнаментом.