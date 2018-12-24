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Сябитова советует, как удержать мужа 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: WomanHit.ru
При этом сама звездная сваха и ее дочь Ксения в настоящий момент разведены
Роза Сябитова опубликовала наставления, которые дает дочери, чтобы та впредь не осталась без мужа.
«Чем больше у тебя подруг, тем сильнее рискуешь остаться без мужа. Поэтому, правило первое: общайся с подругами всегда вне дома, в гости приглашай редко. Второе: все подруги должны состоять в счастливом браке и быть непривлекательными. Третье: никогда не жалуйся на супруга. Четвёртое: не отпускай никуда его одного»,
— рекомендует сваха.
Однако хейтеры приняли эти профессиональные рекомендации в штыки: «Смешно читать советы женщины, которая сама не смогла построить свою семью, ну просто смех и слезы», — отозвались читатели.
Известно, что с 19-летнего возраста сваха пыталась свою дочь Ксению выдать замуж, девушка неоднократно была невестой в программе «Давай поженимся», но претендент на ее руку и сердце нашелся не в телевизионном шоу. Однако супруги и двух лет вместе не прожили — брак распался.
Телесваха продолжает активный поиски зятя. Вместе с Ксенией Роза Сябитова посетила Рязанское училище ВДВ в рамках съемок акции «Первый в армии». По словам Розы, она ищет для наследницы офицера, из военной династии, в семье которого чтут традиции и умеют зарабатывать.
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