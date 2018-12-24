Самые порочные актрисы старого Голливуда

«Золотой век кино» связан с образами томных красоток и уверенных мачо, которые одним взглядом могут покорить сердца зрителей. Но и в реальной — а не экранной — личной жизни актрисы были не обделены вниманием сильного пола и не отказывали себе в маленьких радостях.

18+

Элизабет Тейлор

Известная благодаря своим красоте и таланту Элизабет Тейлор также считалась одной из самых успешных соблазнительниц Голливуда. Большой скандал разразился, когда пошли сплетни о ее романе с Эдди Фишером , тогда еще супругом ее лучшей подруги Дебби Рейнолдс

Позже Фишер бросил свою жену и женился на Тейлор, впрочем, и эта пара скоро распалась. Спустя годы Элизабет Тейлор извинилась перед своей подругой, и она и Рейнолдс снова стали близки.

«Королева Голливуда» была замужем семь раз, а за «любовь всей ее жизни» — актера Ричарда Бёртона — она выходила замуж дважды.

Первый брак состоялся, когда Элизабет было 18 лет: ее мужем стал светский повеса, наследник империи Hilton Никки Хилтон . Шестым мужем Элизабет Тейлор был сенатор Вирджинии Джон Уорнер — они заключили брак в 1976 году и развелись в 1982 году. Когда Элизабет развелась со своим последним мужем Ларри Фортенски в 1996 году, она решила, что мужчин в ее жизни было достаточно, и до самой смерти в 2011 году прожила в одиночестве.

Марлен Дитрих

Хотя Дитрих всю жизнь была замужем за режиссером Рудольфом Зибером, это не было помехой для ее связей с мужчинами и женщинами.

Джеймс Стюарт, Среди ее любовников были Джон Гилберт Морис Шевалье . Эрих Мария Ремарк играл значимую роль в жизни Марлен. Долгий роман с писателем продлился вплоть до его смерти. Именно с актрисы он «списал» образ главной героини «Триумфальной арки» Жоан Маду.

Эрнест Хемингуэй вёл переписку с Марлен Дитрих более 30 лет.

Дитрих говорила: «Секс с женщиной гораздо лучше секса с мужчиной, но не станешь же жить с женщиной». Самой известной её любовницей была сценаристка и актриса Мерседес де Акоста.

с Мерседес де АкостаСреди вероятных любовниц актрисы: Грета Гарбо , Энн Уорнер (жена Джэка Уорнера, одного из владельцев студии Warner), Лили Дамита, Клодетт Кольбер и Долорес дель Рио, кого сама Дитрих считала самой красивой женщиной в Голливуде.

Вивьен Ли

Вивьен Ли разбивала сердца и семьи. Ее скандально известный брак с сэром Лоуренсом Оливьером начался с того, что она пришла посмотреть на Лоуренса во время пьесы, где он играл. Она смотрела на него и вдруг сказала: «Вот мужчина, за которого я выйду замуж». И все бы ничего, не будь Ли и Оливьер к тому моменту уже женаты на других людях, а супруга Оливьера, актриса Джилл Эсмонд, беременна.

Роман актеров начался в 1936 году, когда оба артиста были в браке с другими людьми. В 1940 году Лоуренс Оливье и Вивьен Ли поженились. Их отношения считаются одним из величайших романов XX века.

Письма Оливье носят достаточно откровенный характер, свидетельствуя об огромной любви его автора к Вивьен Ли. «Я действительно люблю и поклоняюсь вам», — писал актер возлюбленной, признаваясь, что постоянно думает о ней. В другом письме он поздравляет любимую с утверждением на роль в фильме «Унесенные ветром», которая принесла актрисе мировую славу.

Джейн Мэнсфилд

Кто не помнит знаменитый снимок, где Софи Лорен осуждающе косится на роскошный бюст Джейн Мэнсфилд? У секс-бомбы Джейн было бессчетное количество любовников. Говорили, она даже была любовницей Кеннеди. Хотя ее самый скандальный роман — с основателем «Церкви Сатаны» Антоном ЛаВейем. Впрочем, сама Джейн эту связь не подтверждала.

«Мэнсфилд, которая обычно не скрывала имена своих любовников, все же отрицала близкие отношения с ЛаВейем. Если верить одному из журналистов, Мэнсфилд подшучивала над своим поклонником-сатанистом, она дразнила его, пока ее друзья подслушивали их болтовню. ЛаВей публично заявил, что у него был роман с актрисой, но сделал это уже после ее смерти в автомобильной аварии. Которая, кстати, по словам сатаниста, была результатом наложенного на нее проклятия».

Мэрилин Монро

Пожалуй, мало кому из звезд «старого Голливуда» приписывали столько любовников, сколько Мэрилин. Монро была замужем трижды: за Джеймсом Догерти, Джо Ди Маджио и Артуром Миллером . Есть даже предположение, что она недолго была замужем за писателем Робертом Слатцером. «В ней было какое-то особое очарование. Я влюбился, можно сказать, с первого взгляда», — говорил Роберт.

Мэрилин не была особенно верной женой. Как-то ее муж Артур Миллер застал ее в постели с Ивом Монтаном . Монро тогда заявила, что она готова подать на развод и уйти к любовнику. Проблема была в том, что любовник уходить к ней не спешил.