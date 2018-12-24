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Билан женится ради хайпа 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Российский певец Дима Билан празднует 24 декабря свой 37-й день рождения. Музыкант до сих пор холост, но не исключает других вариантов развития событий: например, жениться. Но только ради хайпа.
Дима признался, что раньше всерьёз рассматривал такую возможность, но сейчас его отношение к браку изменилось.
«Штамп, загс — не про меня. Если и быть вместе, то без официальных отношений. Хотя можно хайпануть и жениться…»,
— рассказал певец в интервью StarHit.ru.
По словам музыканта, его привлекают творческие и нестандартные девушки. А ещё взаимопонимание в отношениях.
«Раньше казалось, что отношения — это вечное беспокойство, страсть, буря, и ты такой на разрыв, пишешь стихи, а если человек не берет трубку, то ищешь по всей Москве»,
— объяснил Билан.
Дима уверяет, что в прошлом он очень часто влюблялся знакомился с людьми в «Макдональдсе», в клубах и даже на концертах. Сейчас он больше занимается музыкой и предпочитает не зависеть от эмоций.
Певец нежно любит своих родителей, купил им жильё в Подмосковье и теперь хочет перевезти поближе к себе, в Москву. На отдыхе его можно иногда заметить в компании своей младшей сестры, которая сейчас заканчивает обучение в Штатах.
Новый год Дима планирует отметить, как в клипе «Party Like a Russian» Робби Уильямса. После выступлений он поедет в загородный дом в Подмосковье, где встретит праздники в компании близких друзей.
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Звёзды , Видео , Любовь , Робби Уильямс , Дима Билан , McDonald's , StarHit
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