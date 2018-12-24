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Как выросшая в бедности Эдита Пьеха стала звездой 

Рамблер 2 часа назад
Эдита Пьеха родилась в 1937 году, но спустя четыре года отец девочки умер. Мать, которой нужно было поднимать детей, вышла замуж повторно, но отчим не гнушался поднимать руку на маленькую Эдиту. Повзрослев, Пьеха отправилась на учёбу, потом попала в Советский Союз, где стала эстрадной звездой. Случай Эдиты Станиславовны — не уникален, многие сегодняшние знаменитости когда-то жили в бедности и не подозревали, что станут обеспеченными людьми.
Смотрите в ролике истории телесвахи Розы Сябитовой, певиц Екатерины Семёновой, Веры Брежневой и Ани Лорак, фотомодели Натальи Водяновой и актрисы Шарлиз Терон.
Звёзды , Видео , Екатерина Семенова , Шарлиз Терон , Эдита Пьеха , Наталья Водянова , Вера Брежнева
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