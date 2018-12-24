Наоми Кэмпбелл показала честное фото без парика

48-летняя модель не постеснялась показать миру натуральные волосы.

О проблемах с волосами Наоми известно уже давно. Еще в начале нулевых стали обсуждать видимые залысины модели в области линии волос. Последние годы Кэмпбелл прятала голову под париком. Но несколько часов назад Наоми удивила поклонников, опубликовав в Instagram фотографию без парика.

«Голая»,

— подписала фото Наоми.

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На удивление, фолловеры Наоми отлично встретили ее честно фото. В комментариях люди со всего света пишут, что модель отлично выглядит, а многие называют ее «королевой» и «иконой». Напомним, проблемы с волосами у Кэмпбелл начались из-за постоянных укладок и невообразимых причесок — вечных спутников моделей.