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Наоми Кэмпбелл показала честное фото без парика 

WMJ.ru 31 минуту назад
Фото: WMJ.ru
48-летняя модель не постеснялась показать миру натуральные волосы.
О проблемах с волосами Наоми известно уже давно. Еще в начале нулевых стали обсуждать видимые залысины модели в области линии волос. Последние годы Кэмпбелл прятала голову под париком. Но несколько часов назад Наоми удивила поклонников, опубликовав в Instagram фотографию без парика.
«Голая»,
— подписала фото Наоми.
Соцсети
На удивление, фолловеры Наоми отлично встретили ее честно фото. В комментариях люди со всего света пишут, что модель отлично выглядит, а многие называют ее «королевой» и «иконой». Напомним, проблемы с волосами у Кэмпбелл начались из-за постоянных укладок и невообразимых причесок — вечных спутников моделей.
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Звёзды , Наоми Кэмпбелл
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