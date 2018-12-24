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Облитая кислотой модель из 90-х вышла замуж 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Соцсети
Модель и участница конкурса "Мисс Сочи — 1998" Элеонора Кондратюк вышла замуж за московского молекулярного биолога.
На сегодняшний день Элеонора перенесла около 200 операций. В 1998 году девушка заняла третье место на конкурсе "Мисс Сочи", но через год ее модельная карьера прервалась из-за несчастного случая. После того, как Кондратюк отвергла своего поклонника, тот нанял бандита, который напал на Элеонору со спины. Схватив девушку за волосы, преступник прыснул ей в лицо кислотой. Элеонора получила серьезный химический ожог и потеряла зрение. Врачи не были уверенны, что она выживет. Не каждый настолько силен, чтобы пережить такое.
"Мой муж — это просто подарок судьбы за все мои страдания. Думаю, можно так расценивать. Он москвич, ученый, доктор биологических наук, генетик. Мы встретились в общей компании в Москве", — поделилась Элеонора в интервью журналу Starhit.
Сейчас модель счастлива в браке и находится за границей, чтобы подготовится к еще одной операции.
"Сейчас я опять оказалась на операционном столе. Поэтому, можно сказать, снова отгородилась. Я вынуждена была уехать за границу. И сейчас остается риск потери зрения. Была такая травма, после которой в принципе не выживают, не восстанавливаются", — рассказала Элеонора.
По словам модели, она проводит много времени в Германии, именно там врачи поддерживают ее зрение в нормальном состоянии.
Женский форум
Звёзды , StarHit
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