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Как выглядит 49-летняя разведенка Дженнифер Лопес 

Рамблер 41 минуту назад
В 2018 году зажглось много новых звёзд, но знаменитости, уже покорившие публику 10-15 лет назад, не собираются сдавать позиции. Одной из таких красоток является Дженнифер Лопес, которая в свои 49 выглядит лучше, чем многие студентки. У Дженнифер за спиной три развода, она воспитывает двойняшек от последнего супруга Марка Энтони, но, похоже, всё это — вовсе не препятствия для неутомимой Лопес. Она по-прежнему демонстрирует безупречную фигуру и по праву гордится идеальной кожей и роскошными волосами. Забыть о себе знойная латиноамериканка не даёт никому: постоянно выходят новые фильмы с её участием, она активно гастролирует и регулярно появляется в телешоу.
Ролик рассказывает о других знаменитостях, которые вполне могут претендовать на звание «Самой сексуальной женщины-2018».
Звёзды , Видео , Красота , Дженнифер Лопес
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