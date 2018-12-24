Как выглядит 49-летняя разведенка Дженнифер Лопес

В 2018 году зажглось много новых звёзд, но знаменитости, уже покорившие публику 10-15 лет назад, не собираются сдавать позиции. Одной из таких красоток является Дженнифер Лопес , которая в свои 49 выглядит лучше, чем многие студентки. У Дженнифер за спиной три развода, она воспитывает двойняшек от последнего супруга Марка Энтони, но, похоже, всё это — вовсе не препятствия для неутомимой Лопес. Она по-прежнему демонстрирует безупречную фигуру и по праву гордится идеальной кожей и роскошными волосами. Забыть о себе знойная латиноамериканка не даёт никому: постоянно выходят новые фильмы с её участием, она активно гастролирует и регулярно появляется в телешоу.

Ролик рассказывает о других знаменитостях, которые вполне могут претендовать на звание «Самой сексуальной женщины-2018».