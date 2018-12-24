Анна Курникова устроила веселые танцы с детьми

Анна Курникова и Энрике Иглесиас отправились в рождественский отдых на яхте. Они делятся с поклонниками солнечными снимками и не забывают радовать веселыми роликами с участием детей — годовалыми близнецами Люси и Николасом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 23 Дек 2018 в 8:04 PST О детях звездная пара рассказывает мало, поэтому поклонники с нетерпением ждут свежих снимков с подросшими детьми. Недавно Анна Курникова опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте, на котором устроила энергичные танцы с сыном на руках.

Поклонники оценили танцы: «Глаза радуются, как приятно видеть вас счастливой мамой», «Прикольный танец! Танец с будущим теннисистом или певцом», «Шикарная семья — красивая, позитивная, успешная».

Кстати, недавно Энрике также поделился роликом, на котором веселиться с дочкой.

Напомним, Энрике Иглесиас Анна Курникова встречаются с 2002 года. В начале декабря прошлого года у пары родились двойняшки — сын Николас и дочь Люси.