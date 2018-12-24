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Анна Курникова устроила веселые танцы с детьми 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @annakournikova
Анна Курникова и Энрике Иглесиас отправились в рождественский отдых на яхте. Они делятся с поклонниками солнечными снимками и не забывают радовать веселыми роликами с участием детей — годовалыми близнецами Люси и Николасом.
О детях звездная пара рассказывает мало, поэтому поклонники с нетерпением ждут свежих снимков с подросшими детьми. Недавно Анна Курникова опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте, на котором устроила энергичные танцы с сыном на руках.
Поклонники оценили танцы: «Глаза радуются, как приятно видеть вас счастливой мамой», «Прикольный танец! Танец с будущим теннисистом или певцом», «Шикарная семья — красивая, позитивная, успешная».
Кстати, недавно Энрике также поделился роликом, на котором веселиться с дочкой.
Напомним, Энрике Иглесиас Анна Курникова встречаются с 2002 года. В начале декабря прошлого года у пары родились двойняшки — сын Николас и дочь Люси.
Женский форум
Звёзды , Энрике Иглесиас , Анна Курникова
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