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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились 

Peopletalk + ещё 7 54 минуты назад
Фото: Peopletalk
Мы уже думали, что никогда этого не дождемся, но, похоже, Майли Сайрус (26) и Лиам Хемсворт (28) все-таки поженились.
Влюбленные не делали никаких официальных заявлений, но фотографии их друга Конрада Карра в Instagram говорят сами за себя. На снимках певица и актер режут торт, танцуют на фоне шариков с надписями «Мистер» и «Мисси», да и Майли в белом платье с открытыми плечами.
Торжество, кстати, получилось очень скромным — свадьбу отметили дома в кругу близких друзей и родных. Даже дресс-кода для гостей не было! Крис Хемсворт (старший брат Лиама) был в цветной рубашке, а Тиш Сайрус, мама Майли, вообще пришла в джинсах.
Напомним, Майли и Лиам начали встречаться в 2009 году — они закрутили роман на съемках фильма «Последняя песня». В 2012-м Лиам сделал любимой предложение, но вскоре пара объявила о расставании. Но через четыре года они снова сошлись, и с тех пор таблоиды постоянно писали о том, что пара вот-вот поженится, но, мол, Майли еще не готова.
@redcarpetmood
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Звёзды , Майли Сайрус , Крис Хемсворт , Лиам Хемсворт
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