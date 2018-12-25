Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились

Влюбленные не делали никаких официальных заявлений, но фотографии их друга Конрада Карра в Instagram говорят сами за себя. На снимках певица и актер режут торт, танцуют на фоне шариков с надписями «Мистер» и «Мисси», да и Майли в белом платье с открытыми плечами.

Торжество, кстати, получилось очень скромным — свадьбу отметили дома в кругу близких друзей и родных. Даже дресс-кода для гостей не было! Крис Хемсворт (старший брат Лиама) был в цветной рубашке, а Тиш Сайрус, мама Майли, вообще пришла в джинсах.

Напомним, Майли и Лиам начали встречаться в 2009 году — они закрутили роман на съемках фильма «Последняя песня». В 2012-м Лиам сделал любимой предложение, но вскоре пара объявила о расставании. Но через четыре года они снова сошлись, и с тех пор таблоиды постоянно писали о том, что пара вот-вот поженится, но, мол, Майли еще не готова.