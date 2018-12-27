Найден жадный член семьи Кардашьян

Ведущий британской телепередачи Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») Пирс Морган высказался в своем Twitter по поводу поведения семьи Кардашьян.

«Если вам любопытно, почему сестры Кардашьян настолько жадные, самовлюбленные и омерзительные — вот, посмотрите на вчерашнюю фотографию их матери», — съязвил Морган.

К посту он прикрепил снимок, на котором Крис Дженнер стоит со своим рождественским подарком. Сестры Кардашьян подарили матери чемодан Goyard с крупной надписью Rich as fuck («Неприлично богатая»).

If you’re curious why the Kardashians are all so greedy, narcissistic & repulsive, here’s their mother yesterday. pic.twitter.com/QAqLAXGy2t— Piers Morgan (@piersmorgan) 26 декабря 2018 г.