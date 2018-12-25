«Я сказала да»: 45-летняя Хайди Клум выходит замуж

Хайди Клум объявила о помолвке с Томом Каулитцем и похвасталась необычным кольцом.

В середине марта 45-летняя Хайди Клум подтвердила роман с 29-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. С тех пор поклонники пары с нетерпением ждали хороших новостей и даже успели раньше времени поздравить звезд со свадьбой.

Несколько часов назад супермодель сообщила в своем Instagram: «Я сказала да».

@heidiklum

Счастливое событие случилось, по всей видимости, во время поездки в Диснейленд. «Самое счастливое место на Земле», — прокомментировала невеста.

Предыдущий бойфренд Хайди, Вито Шнабель, разочаровал ее: в сентябре прошлого года она бросила его из-за измены. До романа с ним модель семь лет прожила в браке с музыкантом Силом, еще раньше — пять лет была женой стилиста Рика Пипино. Том Каулитц был женат на модели Риа Зоммерфельд.

Поклонники отмечают, что после знакомства с Томом, который младще ее на 16 лет, она и сама стала выглядеть еще более молодой, задорной, счастливой.