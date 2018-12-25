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Семенович дала фанатам ценный совет 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Все чаще от звезд российского шоу-бизнеса можно услышать то или иное рассуждение о смысле бытия или же о ином аспекте существования. Многие артисты не смущаясь рассказывают о своей личной жизни, в то время как другие стремятся обогатиться духовно и всячески приобщают к этому хобби и свою аудиторию.
Певица и телеведущая Анна Семенович довольно многогранная личность. В юности артистка была спортсменкой и добилась немалых успехов в фигурном катании. Затем пышнотелая красавица прославилась на эстраде и успела зарекомендовать себя как актриса.
Сегодня Анна с успехом ведет телепроекты и иные мероприятия и не скрывает, что давно мечтает написать психологический роман, который был бы полезен женскому контингенту. А пока она не нашла времени на столь трудоемкое занятие, певица просто время от времени делится мудрыми мыслями в своём личном микроблоге. Так, на днях Анна отметила, что не стоит слишком спешить и суетиться. Все равно в жизни всего не охватить, а то, что запланировано, непременно будет исполнено.
«Быть спокойной внутри — это большое искусство! Суета, сжигает энергию и ничего хорошего не несёт. Мы всё успеем в этой Жизни, выдохните и наслаждайтесь процессом»,
— написала Семенович.
Вполне вероятно, артистка под данным изречением подразумевала охватившую страну предпраздничную суету. А быть может, речь шла и о более глобальных процессах. Напомним, что несколько дней назад Семенович нарядила новогоднюю ёлку и рассказала, как именно планирует отмечать зимние праздники.
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Женский форум
Звёзды , Анна Семенович
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