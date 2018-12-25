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Ляйсан Утяшева раскрыла секрет хорошей фигуры 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: instagram.com
Гимнастка Ляйсан Утяшева, несмотря на законченную спортивную карьеру, продолжает выглядеть очень хорошо, и поклонников интересует в чем же секрет ее стройной фигуры. «Телепрограмма» узнала у спортсменки, как ей удается оставаться в форме. Оказалось, что Утяшева строго следует правилам, не отходит от своего меню, и не пропускает тренировки.
«День начинаю с зарядки. Даже если с утра уже съемки, значит, встану еще на час раньше, чтобы успеть сделать комплекс упражнений. Секрет стройной фигуры — это питание и физические активности», — сказала звезда.
Она также добавила, что регулярность — важный элемент поддержания хорошей формы. По ее словам, достаточно начать заниматься, и заниматься регулярно, чтобы появился эффект. Кроме того, гимнастка отметила, что здоровое питание и спорт должны быть частью жизни, а не разовыми мерами, чтобы выглядеть всегда хорошо. Сама Утяшева призналась, что даже не думает о том, чтобы съесть торт или не пойти на тренировку.
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Женский форум
Звёзды , Ляйсан Утяшева
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