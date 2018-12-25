За что многие разлюбили Сергея Безрукова

Вы замечали, что иногда звёзды, которых ещё вчера боготворили, сегодня вдруг становятся объектом ненависти? Почему знаменитости в одночасье теряют славу? За что звёзд начинают недолюбливать? Чем кумиры разочаровывают поклонников? Вот лишь некоторые причины.

1. Актёр появляется повсюду, начиная с глянцевых журналов и заканчивая популярными телешоу. Спустя время зрители банально устают от постоянного присутствия человека на телеэкране, в кино и на театральной сцене, поэтому артист вызывает уже не симпатию, а раздражение. Типичный пример такого поведения — Сергей Безруков, который, кажется, переиграл всех значимых персонажей, включая Иисуса

2. Исполнитель снимается в глупой рекламе. Вероятно, производители товаров предлагают популярным артистам немыслимые гонорары. Иначе сложно объяснить, почему знаменитости, у которых и так много денег, участвуют в нелепых роликах, представая в чудовищных образах. Так, подобным образом разочаровал фанатов Григорий Лепс

3. Звезда становится героем скандальной хроники. Даже одного скандала достаточно, чтобы подмочить репутацию, но некоторые знаменитости будто намерено влипают в одну историю за другой или обвиняют в своих неприятностях других. Агрессией и оскорбительными высказываниями «прославилась» добрая половина отечественных селебрити.