Киркоров рассказал, что платил деньги за интим

На днях Филипп Киркоров стал гостем утреннего шоу «Красавцы» на LOVE Radio и поучаствовал в рубрике «Было/Не было»: в рамках игры звезды должны честно отвечать «Да» или «Нет» на пикантные вопросы ведущих.

И от откровений Филиппа мы в шоке! Киркоров сказал, что он комплексовал из-за внешности, платил деньги за интим, признался, что носил поддельные вещи и врал, что на нем дорогая одежда. А еще певец засыпал пьяным в машине, впадает в ступор, когда плачет девушка, втягивал живот на фото и даже убегал от полиции! Филипп, кстати, поделился, что из худой, полной и спортивной девушки он бы выбрал полную, и рассказал, что у него был секс втроем: по его словам, ему понравилось и он бы хотел повторить.

Хотели бы мы услышать подробности этих историй, но формат шоу, увы, ограничивается только односложными ответами.