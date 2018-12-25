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Киркоров рассказал, что платил деньги за интим 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
На днях Филипп Киркоров стал гостем утреннего шоу «Красавцы» на LOVE Radio и поучаствовал в рубрике «Было/Не было»: в рамках игры звезды должны честно отвечать «Да» или «Нет» на пикантные вопросы ведущих.
И от откровений Филиппа мы в шоке! Киркоров сказал, что он комплексовал из-за внешности, платил деньги за интим, признался, что носил поддельные вещи и врал, что на нем дорогая одежда. А еще певец засыпал пьяным в машине, впадает в ступор, когда плачет девушка, втягивал живот на фото и даже убегал от полиции! Филипп, кстати, поделился, что из худой, полной и спортивной девушки он бы выбрал полную, и рассказал, что у него был секс втроем: по его словам, ему понравилось и он бы хотел повторить.
Хотели бы мы услышать подробности этих историй, но формат шоу, увы, ограничивается только односложными ответами.
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