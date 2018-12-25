Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кети Топурия раскрыла истинную причину развода с мужем 

Passion.ru 1 час назад
Фото: @keti_one_official
32-летняя певица наконец призналась, почему рассталась с супругом Львом Гейхманом после 8 лет отношений.
Многие считали, что Кети Топурия ушла от мужа, бизнесмена Льва Гейхмана, изменив ему с рэпером Гуфом еще весной 2017 года. Певица не торопилась ни подтверждать, ни опровергать эти слухи, но на днях у нее, видимо, сдали нервы. Звезда все же ответила на соответствующий вопрос корреспондента передачи «Ты не поверишь!».
«Все начали говорить, что я с Лешей начала встречаться, еще когда была замужем. Нет, на тот момент мы уже давно не общались с мужем. Только я не стала все это выносить на публику, но, видимо, надо было. После того, как родилась дочь, мы остыли. В жизни так бывает. Мы решили разойтись, но не стали об этом орать»,
— заявила Кети.
Видимо, именно потому, что Кети и Лев расстались не по причине измены девушки, им удалось сохранить по-настоящему дружеские отношения. Звезда не препятствует общению маленькой дочки Оливии с папой, и 3-летняя девочка часто гостит у Гейхмана в США, где тот сейчас живет.
Passion.ru: последние новости
«Я сказала да»: 45-летняя Хайди Клум выходит замуж Посты о счастье и визит в ювелирный магазин: Влад Соколовский прокомментировал разговоры о своей личной жизни «Эта фотография реальная, привыкайте»: 67-летний Олег Газманов объяснил, почему не боится лысеть
Женский форум
Звёзды , Гуф
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 ужасов среднего возраста у мужчин
«Я сказала да»: 45-летняя Хайди Клум выходит замуж1
5 правил, которые пригодятся вам в браке с иностранцем1
Как подготовить кожу к празднику
С чем сочетать белую рубашку: 5 нескучных вариантов
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на 25 декабря
Психология
00:59
Волочкова закрыла грудью униженную Собчак
Звёзды
00:49
Сеть удивил гардероб школьницы
Дети
07:02
Трюки, помогающие преуспеть в жизни
Психология
04:29
За что разлюбили Сергея Безрукова
Звёзды
02:20
Анна Большова: как актриса вышла замуж за брата
Звёзды
00:14
Оскандалившийся Виторган снял обручальное кольцо
Звёзды
01:19
Рамблер/гороскоп на 20 декабря
Психология
00:49
Гардероб юной модницы осудили в Сети
Дети Мода
06:34
Как выглядит 49-летняя Дженнифер Лопес
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение