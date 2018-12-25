Топалов сделал Регине Тодоренко необычный подарок

Совсем недавно Регина Тодоренко родила сына Владу Топалову . Счастливый отец в социальных сетях поделился со своими фанатами, что его переполняют эмоции.

В качестве подарка своей любимой он написал песню. И снял клип на нее, который рассказывает небольшую историю из жизни молодых родителей. Певец признался, что не задумывался, станет ли песня хитом. Он просто поделился своими чувствами. Топалов передал слова благодарности всем, кто переживал за пару во время беременности Регины.