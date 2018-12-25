Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Топалов сделал Регине Тодоренко необычный подарок 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Совсем недавно Регина Тодоренко родила сына Владу Топалову. Счастливый отец в социальных сетях поделился со своими фанатами, что его переполняют эмоции.
В качестве подарка своей любимой он написал песню. И снял клип на нее, который рассказывает небольшую историю из жизни молодых родителей. Певец признался, что не задумывался, станет ли песня хитом. Он просто поделился своими чувствами. Топалов передал слова благодарности всем, кто переживал за пару во время беременности Регины.
Подписчики артиста в своих комментариях желают семье счастья, ребенку здоровья. Песня, по мнению активных пользователей соцсетей, получилась душевной.
Russianshowbiz.info: последние новости
Максим Виторган снял обручальное кольцо Влад Соколовский прояснил новость о свадьбе Кейли Куоко прокомментировала свою беременность
Звёзды , Влад Топалов , Регина Тодоренко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 ужасов среднего возраста у мужчин
«Я сказала да»: 45-летняя Хайди Клум выходит замуж1
5 правил, которые пригодятся вам в браке с иностранцем1
Как подготовить кожу к празднику
С чем сочетать белую рубашку: 5 нескучных вариантов
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на 25 декабря
Психология
00:59
Волочкова закрыла грудью униженную Собчак
Звёзды
00:49
Сеть удивил гардероб школьницы
Дети
07:02
Трюки, помогающие преуспеть в жизни
Психология
04:29
За что разлюбили Сергея Безрукова
Звёзды
02:20
Анна Большова: как актриса вышла замуж за брата
Звёзды
00:14
Оскандалившийся Виторган снял обручальное кольцо
Звёзды
01:19
Рамблер/гороскоп на 20 декабря
Психология
00:49
Гардероб юной модницы осудили в Сети
Дети Мода
06:34
Как выглядит 49-летняя Дженнифер Лопес
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение