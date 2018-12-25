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Андрей Чадов впервые показал фолловерам свою девушку 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: @andreychadov
38-летний актер показал возлюбленную.
Андрей Чадов не пускает поклонников в свою личную жизнь, выставляя на публику чаще всего фотографии с работы или же из фотосессий. Но недавно в профиле актера появилось фото с девушкой, лица которого Чадов решил не показывать.
А в канун Нового года Андрей сделал фолловерам сюрприз, опубликовав в соцсети короткий зимний ролик, на кадрах которого запечатлена и его возлюбленная. Девушка стеснительно закрывает лицо от камеры, но после можно рассмотреть красавицу-избранницу актера.
Мы со стесняшкой, поздравляем вас с Наступающим Новым Годом,
— подписал ролик Андрей.
Кроме видео больше никаких подробностей о возлюбленной актера не последовало. Напомним, ранее актеру приписывали роман с экс-возлюбленной Тимати и матерью его дочери Аленой Шишковой. Но тогда информация об отношениях не подтвердилась.
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Женский форум
Звёзды , Андрей Чадов , Тимати
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