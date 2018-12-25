Андрей Чадов впервые показал фолловерам свою девушку

38-летний актер показал возлюбленную.

Андрей Чадов не пускает поклонников в свою личную жизнь, выставляя на публику чаще всего фотографии с работы или же из фотосессий. Но недавно в профиле актера появилось фото с девушкой, лица которого Чадов решил не показывать.

А в канун Нового года Андрей сделал фолловерам сюрприз, опубликовав в соцсети короткий зимний ролик, на кадрах которого запечатлена и его возлюбленная. Девушка стеснительно закрывает лицо от камеры, но после можно рассмотреть красавицу-избранницу актера.

Мы со стесняшкой, поздравляем вас с Наступающим Новым Годом,

— подписал ролик Андрей.