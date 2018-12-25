Виктория Дайнеко помирилась с отцом дочери 

Звездная мама решила наладить отношения с Дмитрием Клейманом ради счастья ребенка
Виктория Дайнеко принципиально не публикует фото трехлетней дочери Лиды. Свою личную жизнь певица старается не выставлять напоказ. Известно только, что с отцом девочки, 24-летним рок-музыкантом Дмитрием Клейманом, Виктория поссорилась вплоть до полного нежелания общаться. Однако, как сообщает издание «Собеседник», в последнее время в отношения Виктории и Дмитрия наметились улучшения. Певица подтвердила, что старается поддерживать дружбу с отцом дочки, чтобы испорченные личные отношения между бывшими супругами не разрушали мир девочки.
Насчет перспективы второй попытки построить семью с Дмитрием, Дайнеко не обнадежила. Родители ребенка будут общаться только для блага общего чада. Что касается личной жизни, певица сказала, что у каждого из них она давно своя собственная. Кстати, Виктория Дайнеко так и не опровергла слухи о романе с Алексеем Воробьевым.