Ани Лорак показала фото подросшей дочери

Вместе с Софией певица украсила дом к Новому году.

Ани Лорак сейчас находится в активной фазе бракоразводного процесса. Но свою личную жизнь певица не комментирует. Вместо этого звезда публикует в Instagram фото с работы, а также время от времени делится с поклонниками семейными кадрами с дочкой Софией. Несколько часов назад в профиле Ани появилось нежное фото с девочкой. Мама и дочь позируют на фоне украшенной елки и вместе со светящейся фигурой оленя.

Мы нарядили елочку. Значит скоро будет Новый Год!

— подписала фото Ани.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Фолловеры в комментариях не скрывают восхищения семейным фото певицы: «Как в прекрасной сказки»; «Девочки-красавицы»; «Какая красивая и настоящая ваша елочка»; «Очень красиво новогодние настроение»; «Счастья Вам и исполнения заветных желаний»; «Вы обе такие милашки»; «Предпраздничное настроение. Милота и две красавицы», — пишут люди.

Напомним, София родилась в 2011 году в браке Ани с Муратом Налчаджиоглу. Этим летом стало известно, что мужчина изменяет певице. После этого Лорак подала на развод.