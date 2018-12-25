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Ани Лорак показала фото подросшей дочери 

WMJ.ru 50 минут назад
Фото: @anilorak
Вместе с Софией певица украсила дом к Новому году.
Ани Лорак сейчас находится в активной фазе бракоразводного процесса. Но свою личную жизнь певица не комментирует. Вместо этого звезда публикует в Instagram фото с работы, а также время от времени делится с поклонниками семейными кадрами с дочкой Софией. Несколько часов назад в профиле Ани появилось нежное фото с девочкой. Мама и дочь позируют на фоне украшенной елки и вместе со светящейся фигурой оленя.
Мы нарядили елочку. Значит скоро будет Новый Год!
— подписала фото Ани.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Фолловеры в комментариях не скрывают восхищения семейным фото певицы: «Как в прекрасной сказки»; «Девочки-красавицы»; «Какая красивая и настоящая ваша елочка»; «Очень красиво новогодние настроение»; «Счастья Вам и исполнения заветных желаний»; «Вы обе такие милашки»; «Предпраздничное настроение. Милота и две красавицы», — пишут люди.
Напомним, София родилась в 2011 году в браке Ани с Муратом Налчаджиоглу. Этим летом стало известно, что мужчина изменяет певице. После этого Лорак подала на развод.
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Женский форум
Звёзды , WMJ.RU
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